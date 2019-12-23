Бетоновоз в Петербурге врезался в дом, машину и упал в Неву

Поисково-спасательные работы проводятся в настоящее время в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 23 декабря отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло около 4:15 на Октябрьской набережной у дома 16. По предварительной информации, бетоновоз совершил наезд на здание, затем столкнулся с «Фольксвагеном Поло» и съехал в реку Нева.

Что произошло с водителем бетономешалки, неизвестно, не установлена и его личность, а также само транспортное средство.

Пробки на месте ДТП «Яндекс.Навигатор» не показывает. Зато плотный затор есть на другом участке Октябрьской набережной, ближе к Володарскому мосту.



