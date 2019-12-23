Когда придёт наш новогодний снег? Не сегодня

Главный погодный вопрос – будет ли в Новый год снег? – остаётся открытым. Пока понятно, что в ближайшие дни снега, как и мороза в Петербурге и области не ожидается.

Как сообщается 23 декабря на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», если в понедельник в Петербурге будет плюс 2-4 градуса по Цельсию, то во вторник и в среду – плюс 2-5. Все эти дни – облачно, возможен небольшой дождь, местами туман. Ветер переменный, слабый и умеренный. Сегодня атмосферное давление будет меняться мало, завтра – слабо повышаться, в среду – слабо понижаться.

Даже в Ленинградской области снега почти не осталось: последние его островки добивают дожди и температура до 5 градусов тепла.



