«Мы сможем настаивать на вечной блокировке». Книжные издательства судятся с «Яндекс.Видео» и YouTube из-за пиратского контента

Сервисам «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка из-за нарушений законодательства о пиратстве. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Маским Рябыко в интервью «Ведомостям» 23 декабря.

Ассоциация представляет интересы 15 издательств России, включая крупнейшего издателя художественной литературы «Эксмо». Как пишет издание, в начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила требование «Эксмо» удалить нелегальные копии книги «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня с YouTube и «Яндекс.Видео». Книга все еще доступна, хотя с 2015 года в России действует закон, согласно которому интернет-ресурс может быть заблокирован навсегда, если он дважды проиграл суд по жалобе правообладателя на наличие пиратского контента.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — заявил Рябыко. Он добавил, что на YouTube существует механизм добровольного удаления ссылок на пиратский контент, а «Яндекс» в случае жалоб издательств обычно называет себя агрегатором и предлагает судиться с самими пиратскими сайтами.

Также гендиректор АЗАПИ рассказал «Ведомостям», что в 2018 году произошел аналогичный спор «Газпром-медиа» и «Яндекс.Видео» из-за нелегального контента. После чего правообладатели (Национальная медиа группа, «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал» и т.д.) и интернет-компании (Mail.Ru Group, «Яндекс» и Rambler Group) подписали антипиратский меморандум об удалении нелегального контента и ссылок на него. АЗАПИ просила «Яндекс» и Роскомнадзор включить себя в меморандум, однако этого сделано не было.



