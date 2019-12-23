«Хёндэ» ушёл под стоящий грузовик на Ветеранов. Очевидцы снимали, как откачивают водителя

Наезд на стоящие транспортные средства привёл водителя в больницу. Серьёзное ДТП произошло воскресным вечером в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 23 декабря отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 22 декабря около 22:10 на проспекте Ветеранов, 102, мужчина 1988 года рождения на Hyundai Getz врезался в два стоящих автомобиля. С тяжёлыми травмами мужчину госпитализировали.

Одной из стоящих машин был грузовик, отмечают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В «Гетце» находился только водитель. По словам участников группы, его вытащили на тротуар свидетели (этого делать не рекомендуется, лучше дожидаться медиков), при этом они чувствовали запах алкоголя. На дороге водитель вёл себя неадекватно: «Его с Авангардной из стороны в сторону бросало».





Движение по Ветеранов в одну сторону пришлось на некоторое время перекрыть.

Наезд на стоящее ТС – авария, типичная для автомагистралей. Так, по статистике, на КАД в такой автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут – «Фонтанка» сообщала об этом, публикуя большую видеоподборку таких ДТП.



