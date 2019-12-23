Перед погружением Владимира Путина в батискафе на дне Финского залива обнаружили минное поле

Моряки Балтийского флота нашли и обезвредили на дне Финского залива немецкое минное поле перед летним визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд. Об этом в интервью газете «Красная звезда» 23 декабря рассказал командующий Балтфлотом, адмирал Александр Носатов.

По словам адмирала, в рамках подготовки визита главы государства и министра обороны Сергея Шойгу саперы Балтийского флота обезвредили на Гогланде два десятка боеприпасов времен Второй мировой войны. На дне залива обнаружили «целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте».

В канун дня ВМФ у острова Гогланд в Финском заливе президент России совершил погружение на 50-метровую глубину к затонувшей во время Великой Отечественной войны подводной лодке Щ-308 «Семга».

По данным «Фонтанки», операция в Финском заливе готовилась несколько месяцев. Погружение Владимира Путина в батискафе обеспечивали военнослужащие секретной петербургской части, где служили погибшие в Баренцевом море гидронавты.



