После санкций США швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря все строившие «Северный поток-2» суда

Трубоукладчик газопровода «Северный поток-2» – швейцарская компания Allseas – вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Об этом 23 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Компания много лет была подрядчиком «Газпрома». Работы по укладке газопровода были приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год. Он включает в себя введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока—2» и «Турецкого потока». Документ предполагает полную блокировку всех американских активов подпавших под санкции компаний, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компаний в США.

Всего в укладке газопровода принимали участие три суда Allseas, включая Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов. В Allseas отказались оценить, на какое время может затянуться реализация «Северного потока—2».

Германия назвала санкции вмешательством в свои внутренние дела. Против также выступила Еврокомиссия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции и достроит газопроводы.



