Сотрудника Генпрокуратуры пырнули ножом в магазине за сделанное замечание

Человека ранили ножом в продуктовом магазине на севере Москвы. СМИ сообщили, что пострадавший – сотрудник Генпрокуратуры.

Столичный Следком в релизе о разбойном нападении вечером 22 декабря рассказал о том, что некий мужчина сделал замечание покупателю, «совершавшему противоправные действия», после чего тот достал нож. Холодное оружие оказалось в ноге потерпевшего.

«Коммерсант» добавляет, что сделавшим замечание был начальник отдела главного управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Алексей Зарецкий. Старший советник юстиции сделал замечание в магазине на улице Черняховского, 6, неадекватному человеку. Ударив прокурора в бедро, дебошир сбежал.

Учитывая личность пострадавшего, на место выехал следователь Савеловского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР по Москве. Дело возбудили по статье «разбой». Сыщики уже нашли нападавшего и задержали его.



