В Купчино женщина не послушалась упрямого светофора, в Понтонном другая доверилась «зебре». Обе под колёсами

Две женщины попали под автомобили во Фрунзенском и Колпинском районах Петербурга вечером 22 декабря. Обеих задавили на пешеходных переходах.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области, в восемь вечера на улице Южная, 3, в Понтонном «ГАЗель» совершила наезд на 80-летнюю женщину. Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе, не оборудованном светофором. Она скончалась на месте.





Двумя часами ранее на Белградской, 34, светофор не помог другому пешеходу. Как рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», женщина попыталась проскочить на запрещённый сигнал, «Матиз» не успел затормозить.

«Бегунья в Джанелидзе», – уточнил Вадим, добавив, что светофор на Белградской регулярно испытывает терпение пешеходов, и кнопка переключения на «зелёный» зависает.