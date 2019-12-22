Новосибирская чиновница о «неприличном» катке: Настоящее искусство должно возбуждать

Руководитель Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова с юмором отнеслась к появлению перед оперным театром катка фаллической формы.

«Настоящее искусство должно возбуждать», – написала она 22 декабря в своих соцсетях.

Комментаторы разделили ее шутливый настрой — по-своему.





«Отличный подарок от властей города! Просто послали народ "на каток"». «На таком катке можно кататься до посинения». «Давно бы пора его посетить всей администрации города».

Были, впрочем, и те, кто решил пожаловаться в вышестоящие инстанции — ни больше ни меньше в Администрацию президента и в прокуратуру.

«Такой комментарий исключает случайное совпадение, – написала одна из читательниц поста, московская активистка. – Такими вопросами должна заниматься какая-то дисциплинарная комиссия, уверена, такая есть в Новосибирске».

Это породило споры уже на ее странице, где возмущенные сибиряки убеждали не решать за них, что их оскорбляет, а что нет.