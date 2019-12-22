«Ты чё, особенный?». На Вавиловых пассажир автобуса не заплатил за проезд и получил пулю в горло

Полиция Калининского района Петербурга ищет лысого мужчину с травматическим пистолетом и обострённым чувством социальной справедливости. Возмездие в его лице настигло «зайца».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавшего с простреленной шеей госпитализировали от дома №19 по улице Вавиловых в начале восьмого вечера 22 декабря. По предварительной информации, ранение он получил во время ссоры с незнакомцем, который решающим аргументом сделал травматический пистолет.

Прохожего, зажимавшего горло, заметил автомобилист. Молодой человек нетвёрдо стоял на ногах и со стороны показался нетрезвым, рассказал «Фонтанке» водитель. Он же услышал причину конфликта, который, по словам пострадавшего, начался в автобусе.

«Денег за проезд не было, кондуктор, вроде как, не возразил, но другой пассажир возмутился: «Ты чё, особенный, что ли? Пойдём, выйдем«», – процитировал водитель.

Своего обидчика молодой человек описал кратко, но ёмко: лысый. Передав пациента врачам, автомобилист проехал по округе, но подходящих под описание не увидел. Поисками занимается полиция.



