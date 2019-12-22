На «Нарве» Mercedes решил, что прав: фургон опрокинуло, трое в больнице

Три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и «ГАЗели» в Волосовском районе Ленинградской области 22 декабря. Фургон опрокинуло на бок, дорогу забросало овощами.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около шести вечера на 60-м километре трассы «Нарва» Mercedes не разъехался с автомобилем ГАЗ. По предварительной информации, «немец» выезжал со стороны Ропши на главную и не предоставил преимущество гружёному овощами фургону.

Последний от удара перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили женщина 51 года и двое мужчин 58 и 27 лет.



