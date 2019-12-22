Расследование: за годы существования католического ордена «Легионеры Христа» его священники совершили насилие над 175 детьми

Согласно данным расследования, опубликованным на сайте католического ордена «Легионеры Христа», 33 из его священнослужителей совершили насилие над 175 несовершеннолетними в период с 1941 года (когда организация была основана) по 2019 год. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на доклад организации.

Порядка 60 человек из этого числа, как выяснилось, пострадали от действий основателя ультра-консервативной организации, мексиканского священника Марсиаля Масиеля — мужчина скончался в 2008 году в возрасте 87 лет.

В отчете религиозной организации говорится, что жертв, возможно, и больше, и информация по этому вопросу должна обновляться.

Также стало известно, что жертвы в дальнейшем сами становились насильниками — по этому пути прошли 14 из 33 преступников. Большинство жертв — мальчики в возрасте 11-16 лет. Из

Всего за время существования ордена в сан были посвящены 1353 священника, 367 из них с уже покинули его или этот мир. Представительства «Легионеров Христа» есть в 21 стране.



