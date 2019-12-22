Скандал в благородном дворе. На Петроградской соседи поймали замначальника УМВД на дорожном разгильдяйстве

Вольное обращение с ПДД в исполнении «Фольксвагена» возмутило жителей Петроградской стороны. По их словам, смелым манёвром на встречке отметился полковник полиции, который кричал, что это его район.

По информации «Фонтанки», около шести вечера 22 декабря в службу 112 позвонила петербурженка с жалобой на «Фольксваген», проскочивший под арку на улице Ленина, 41, через встречную полосу. Заявительница отметила, что за рулём был сотрудник полиции, который, по виду, уже отметил окончание выходных. К тому же выводу пришли соседи, заставшие разгар конфликта.

«Кричал, что он заместитель начальника Петроградского УМВД, что это его район. Говорил что-то про печи», – рассказал Евгений. В водителе в штатском он признал соседа-полицейского, который будто бы и раньше вёл себя нескромно.





Приехавший наряд, действительно, застал своего. Кроссовер зарегистрирован на семью зама по кадрам начальника Петроградского УМВД Александра Ковалева. Ему 53 года, больше десяти из них живёт в «трешке» на Ленина, женат, есть дети. Скорость, похоже, уважает: кроме «Фольксвагена» владеет мотоциклом. Если судить по штрафам, то может считаться практически образцовым водителем.

По словам очевидца, «Фольксваген» поленился проехать лишние пару минут, чтобы культурно развернуться, и залетел во двор после манёвра на встречной. На видео, которое прислали в редакцию жильцы, полковник отмалчивается.

Коллеги Ковалёва в разговоре с «Фонтанкой» отметили, что в пьянстве за рулем полковник ранее не был замечен. «Вообще-то он непьющий», – охарактеризовали кадровика в районом управлении.

Полицейские опросили всех и пригласили коллегу на медосвидетельствование. Тот от процедуры не отказался.