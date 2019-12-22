Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 62.41р
69.38р
23:46 22.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
22.12.2019 21:33
Печать

Скандал в благородном дворе. На Петроградской соседи поймали замначальника УМВД на дорожном разгильдяйстве

Вольное обращение с ПДД в исполнении «Фольксвагена» возмутило жителей Петроградской стороны. По их словам, смелым манёвром на встречке отметился полковник полиции, который кричал, что это его район. 

автор видео - читатель «Фонтанки» Good

По информации «Фонтанки», около шести вечера 22 декабря в службу 112 позвонила петербурженка с жалобой на «Фольксваген», проскочивший под арку на улице Ленина, 41, через встречную полосу. Заявительница отметила, что за рулём был сотрудник полиции, который, по виду, уже отметил окончание выходных. К тому же выводу пришли соседи, заставшие разгар конфликта. 

«Кричал, что он заместитель начальника Петроградского УМВД, что это его район. Говорил что-то про печи», – рассказал Евгений. В водителе в штатском он признал соседа-полицейского, который будто бы и раньше вёл себя нескромно. 


Приехавший наряд, действительно, застал своего. Кроссовер зарегистрирован на семью зама по кадрам начальника Петроградского УМВД Александра Ковалева. Ему 53 года, больше десяти из них живёт в «трешке» на Ленина, женат, есть дети. Скорость, похоже, уважает: кроме «Фольксвагена» владеет мотоциклом. Если судить по штрафам, то может считаться практически образцовым водителем. 

По словам очевидца, «Фольксваген» поленился проехать лишние пару минут, чтобы культурно развернуться, и залетел во двор после манёвра на встречной. На видео, которое прислали в редакцию жильцы, полковник отмалчивается. 

Коллеги Ковалёва в разговоре с «Фонтанкой» отметили, что в пьянстве за рулем полковник ранее не был замечен. «Вообще-то он непьющий», – охарактеризовали кадровика в районом управлении.

Полицейские опросили всех и пригласили коллегу на медосвидетельствование. Тот от процедуры не отказался.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      20.12.2019 17:40

      Эксперты ГК «Полис Групп»: Цены на жилье при проектном финансировании будут расти медленнее

      Динамика роста цен на новостройки при новой схеме финансирования строительства объектов с использованием эскроу-счетов замедлится. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.
      «Петербургская Недвижимость»
      20.12.2019 17:04

      «Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Выборгском районе

      Компания приглашает клиентов в представительство на территории ЖК бизнес-класса Svetlana Park, который строится на Манчестерской улице.
      «Лидер Групп»
      20.12.2019 16:56

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК «Балканы»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Балканы» на Бухарестской улице.
      предоставлено компанией ARKAN
      20.12.2019 16:09

      Поисковый маяк ARKAN отследил угнанный Nissan Qashqai

      Вчера вечером 19 декабря на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышла владелица Nissan Qashqai и сообщила, что машина пропала с места парковки на юге Петербурга.
      ГК «Полис Групп»
      20.12.2019 15:54

      Скидки на квартиры от ГК «Полис Групп» действуют до 31 декабря 2019 г

      В честь нового года ГК «Полис Групп» продлевает все действующие акции до 31 декабря 2019 г.
      Setl Group
      20.12.2019 15:25

      ЖК премиум-класса «Петровский Квартал на воде» введен в эксплуатацию

      Setl Group завершил возведение элитного жилого комплекса «Петровский Квартал на воде» в Петроградском районе.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      20.12.2019 14:08

      Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финансовая Элита России 2019»

      Банк «Санкт-Петербург» получил национальную премию «Финансовая Элита России 2019» в категории «Банки» в номинации «Мобильное приложение для бизнеса».
      ГК «КВС»
      20.12.2019 12:46

      Новогодняя рассрочка на квартиры от ГК «КВС»

      До конца декабря покупатели квартир в жилых кварталах ГК «КВС» «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» могут воспользоваться специальной программой рассрочки от застройщика «Год без процентов». Стоимость квартиры в рассрочку приравнивается к стоимости при единовременной оплате.
      Glorax Development
      20.12.2019 12:38

      Последние квартиры с окном в ванной комнате в Golden City

      В VII квартале Golden City, который возводит Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова, осталось 6 квартир с окном в ванной комнате. Все лоты расположены на верхних этажах в секциях-башнях. Стоимость недвижимости площадью 54 кв. м начинается от 7,1 млн рублей.
      unsplash.com
      20.12.2019 12:14

      Ставка ниже, требования выше: в ГК «ПСК» рассказали о перспективах ипотеки

      В декабре Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку до 6.25 п.п., создав тем самым предпосылки для очередного снижения ставок и по ипотеке. Однако вместе с тем регулятор заявил о намерении ужесточить требования к выдаче ипотечных кредитов. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на возможности покупателей.
      «Аквилон Инвест»
      20.12.2019 11:52

      «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь ЖК «4YOU»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «4YOU» в Московском районе Санкт-Петербурга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      20.12.2019 11:35

      Шестая очередь «Нового Оккервиля» получила почтовый адрес

      Шестой очереди «Нового Оккервиля» присвоен почтовый адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная ул., дом 5.