Этно-националисты: Евгений Манюров в наших рядах, возможно, и был, но с терактом к Лубянке мы его точно не посылали

В Этническом национальном объединении (ЭНО) поспешили откреститься от связи с нападением на цитадель Федеральной службы безопасности на Лубянке. Как рассказали 22 декабря корреспонденту «Фонтанки» в ЭНО, фамилия Манюрова им ничего не говорит, а к произошедшему они не имеют никакого отношения.

«Данного человека мы в нашей структуре не замечали. Во-первых, сама структура Этнического Национального Объединения (ЭНО) является закрытой, никаких данных о участниках мы не знаем (даже их имени), поэтому с точностью говорить был ли такой участник в ЭНО или нет, мы не можем, – рассказали в организации. – Но что мы можем сказать с уверенностью – данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали».

При этом телеграм-канале администратор ЭНО призывает единомышленников выйти на связь, а также «почистить все данные», чтобы «обезопасить себя».

О связи Евгения Манюрова с ЭНО ранее заговорила Федеральная служба безопасности. Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, оперативники Центра «Э» и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленобласти нанесли визит 40-летнему петербуржцу Дмитрию Боброву, в прошлом известному как Шульц-88. Приехали к Боброву в два часа ночи 20 декабря, буквально через несколько часов после стрельбы на Лубянке. Беседовали с ним про его интервью для неизвестного до сегодняшнего дня телеграмм-канала «БРЕЗГ». «Фонтанке» известно, что уже через пару часов после нападения на ФСБ it-специалисты госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты застреленного Манюрова и якобы нашли там прямую связь с непонятной им до этого момента украинской организацией «ЭНО» – «Этническое национальное объединение» и их каналом «БРЕЗГ».



