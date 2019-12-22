В синагоге Праздником первой свечи начали отмечать Хануку

Концерт, уличный фейерверк и торжественное зажжение первой свечи десятисвечного светильника — Ханукии — провели 22 декабря в Большой хоральной синагоге Петербурга.

В программе праздника были выступление коллектива Mostov Band, танцы с роботом, ханукальное кафе — пройти на мероприетие можно было бесплатно.

Празднование Хануки будет проходить до 29 декабря: верующие зажигают на одну свечу больше каждый из дней, с наступлением темноты. 26 декабря в синагоге пройдет ханукальный концерт с участием Давида Голощекина, оркестра «Таврический», Вовы Че Морале и других артистов.



