В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

Модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро скончался в Париже 22 декабря. Об этом сообщает Le Monde.

Модельер умер на 87-м году жизни. Причина смерти не называется, известно лишь, что в последние годы Унгаро часто болел.

Эмануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье портного. С 1956 года в течение 6 лет работал в доме моды Кристобаля Баленсиаги. В 1965 году совместно со своей подругой и художником по тканям Соней Кнапп открыл собственное ателье и создал первую самостоятельную коллекцию, которая имела успех.

Клиентами Унгаро были такие французские актрисы, как Анук Эме, Катрин Денёв, Изабель Аджани, а также Жаклин Кеннеди, Ира фон Фюрстенберг.



