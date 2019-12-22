СМИ: Звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву будут судить за наркотики

Уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», ушло в суд.

«Оно будет передано по подсудности из Симоновского суда в Преображенский», — сказали 22 декабря РБК в пресс-службе Симоновского суда Москвы.

Материалы дела касаются ч. 1 ст. 228 УК (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Бочкаревой грозит штраф либо лишение свободы на срок до трех лет.

В конце сентября СМИ сообщили о том, что автомобиль Бочкаревой остановили сотрудники ДПС. В нем якобы нашелся сверток с наркотиком. Представитель актрисы опровергла эту информацию. Бочкарева также пригрозила судом за сообщения о ее задержании с наркотиками.

Впоследствии СМИ опубликовали несколько видео задержания похожей на Бочкареву женщины. В одном из роликов показано, что она отказывается от прохождения медицинского освидетельствования. В конце октября суд лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев за отказ пройти проверку на наличие алкоголя и наркотиков в крови.



