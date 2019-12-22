В Татарстане силовики тренировались разгонять митинги в школе. МВД проверяет, почему привлекли учеников

В МВД Татарстана начали служебную проверку после экспресс-курса строевой подготовки, который районный отдел преподал школьникам. Очевидцы утверждают, что на щиты силовиков бросались девятиклассники.

Как сообщили в ведомстве 22 декабря, проверять собираются нарушения, которые допустил личный состав отдела по Тукаевскому району при организации занятия. Учения прошли в Новотроицкой школе два дня назад по инициативе руководства отдела, но план и привлечение гражданских с вышестоящим начальством не согласовали. «Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Все школьники находились под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», – говорится в релизе.

Видео учений опубликовала у себя в инстаграм-аккаунте пользователь @panteleevaaaaaa. По её словам, роль протестующих исполняли девятиклассники. На записи наблюдающие за «противостоянием» ученики обсуждают действия своих одноклассников.

«Описали все как профориентацию. Созывали так: директор зашел на урок и сказал выйти на улицу по окончании урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он «одолжил» учеников», – рассказал «МБХ медиа» один из школьников.



