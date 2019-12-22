«Ничего общего с манипуляциями это не имеет». Путин рассказал, как разговаривал с журналистами

Президент Владимир Путин сообщил, что на ежегодной большой пресс-конференции он не манипулировал журналистами, а обсуждал вопросы, которые важны для граждан страны. Об этом он рассказал в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован 22 декабря на сайте «Вести».

«Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации», — сказал Путин.

Президент отметил, что ему важно услышать мнение участвующих в пресс-конференции журналистов, поскольку они «очень близко общаются с людьми». По словам главы государства, он учитывает это в своей работе.

Путин провел очередную большую пресс-конференцию 19 декабря. Она продлилась 4 часа 18 минут. За это время президент ответил более чем на 70 вопросов. На мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов — почти 1900 человек.



