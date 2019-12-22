Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 62.41р
69.38р
18:22 22.12.2019
Расширенный поиск

Происшествия
22.12.2019 17:36
Печать

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88. Следы петербуржца нашли у этнических националистов из Киева

Силовики навестили в Петербурге известного в прошлом националиста Боброва. Он общался с теми, кого сегодня следствие считает идеологами нападения на Лубянку.

После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88. Следы петербуржца нашли у этнических националистов из Киева

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

ФСБ уверена – ликвидированный Евгений Манюров входил в столичную ячейку нового учения «ЭНО». Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, оперативники Центра «Э» и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленобласти нанесли визит 40-летнему петербуржцу Дмитрию Боброву, в прошлом известному как Шульц-88

– Да, так и было. Меня разбудили часа в два ночи 20 декабря и отвезли на беседу, – подтвердил в телефонном разговоре с «Фонтанкой» Дмитрий Бобров. – Я бы отказался, если бы не чрезвычайность того, что произошло. Да и вели они себя вежливо.  

По данным нашего издания, формально беседа касалась его интервью, опубликованного еще 31 декабря прошлого года в неизвестном до сегодняшнего дня телеграмм-канале «БРЕЗГ». Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря. После продолжительного письменного общения Дмитрия Боброва оставили в покое.

– Мне глубоко непонятно, с чем это связано. Я рассказал им, что тогда кто-то ко мне обратился, а я дал интервью, не вникая в подробности. Меня же часто просят что-то прокомментировать, а я не отказываю ни «Фонтанке», ни другим, – рассказал уже нашему журналисту собеседник.


Что касается самого того интервью, то в нем Боброва спрашивают о возможности появления новых лидеров русского национализма, о его отношении к идеям либертарианства, а он отвечает в своей манере, но корректно, учитывая правовую возможность привлечения его за разжигание вражды. Ничего особенного или нового в его выражениях «Фонтанка» не обнаружила.   

«Фонтанке» известно, что уже через пару часов, как хаос после нападения сошел на нет, it-специалисты Госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты, застреленного их коллегами 39-летнего Евгения Манюрова. Они нашли там прямую связь с непонятной им до этого момента украинской организацией «ЭНО» – «Этническое национальное объединение» и их мессенджером «БРЕЗГ».

Телеграмм-канал «БРЕЗГ», то есть рассвет, был создан 2 ноября 2018 года. На следующий день на нём были опубликованы статьи – «Как уничтожают Национализм» за авторством некого Ревелина, и «Камрад прочти!» смутного коллектива авторов. Там сразу и задается направление: «Мы лидеры нового Национал-Социалистического движения – Этносизма (от греческого слова "Этнос" – племя, нация, народ. – Прим. ред.), которое объединяет нас идеей этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации».

По мнению авторов, именно идеи этносизма идут на смену устаревшему национал-социализму. Этнос они ставят выше нации. В данном контексте это восточнославянское единство русских, украинцев и белорусов. Из сообщений легко сделать вывод, что костяк ЭНО находится в Киеве.

Что касается ФСБ, то на ресурсе рассказывается, как уходить от слежки спецслужб России, КГБ Беларуси и СБУ Украины. Прямых призывов к насилию «Фонтанка» не видит.   

На канал ЭНО/«БРЕЗГ» за год подписалось чуть более 3 тысяч пользователей Telegram. Группа «ВКонтакте» дотянула до тысячи. Рассматривают фотографии этносистов в Instagram за 3 тысячи человек. Сегодня у их есть ячейки в Москве, Иркутске, Ростове, а для Петербурга ищется координатор.

По данным «Фонтанки», в центральном аппарате ФСБ установили, что убитый Евгений Манюров входил как раз в московскую группу.


Подробнее о сообществе «ЭНО» вы можете прочитать на 47news.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

 

Нападение на штаб-квартиру Федеральной службы безопасности произошло вечером 19 декабря. Директор ФСБ вместе с президентом Владимиром Путиным в этот момент слушали в Кремлевском дворце концерт по случаю Дня госбезопасности. В ходе перестрелки один силовик погиб на месте, второй через сутки скончался в больнице. Следственный комитет сообщил также о пятерых раненых, один из которых гражданский. Ведомство назвало имя стрелка – 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Считается, что он действовал один и был убит в результате пальбы в центре Москвы. Официально атака на Лубянку не названа терактом. Уголовное дело расследуется по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов – ст. 317 УК РФ.

 
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      20.12.2019 17:40

      Эксперты ГК «Полис Групп»: Цены на жилье при проектном финансировании будут расти медленнее

      Динамика роста цен на новостройки при новой схеме финансирования строительства объектов с использованием эскроу-счетов замедлится. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.
      «Петербургская Недвижимость»
      20.12.2019 17:04

      «Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Выборгском районе

      Компания приглашает клиентов в представительство на территории ЖК бизнес-класса Svetlana Park, который строится на Манчестерской улице.
      «Лидер Групп»
      20.12.2019 16:56

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК «Балканы»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Балканы» на Бухарестской улице.
      предоставлено компанией ARKAN
      20.12.2019 16:09

      Поисковый маяк ARKAN отследил угнанный Nissan Qashqai

      Вчера вечером 19 декабря на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышла владелица Nissan Qashqai и сообщила, что машина пропала с места парковки на юге Петербурга.
      ГК «Полис Групп»
      20.12.2019 15:54

      Скидки на квартиры от ГК «Полис Групп» действуют до 31 декабря 2019 г

      В честь нового года ГК «Полис Групп» продлевает все действующие акции до 31 декабря 2019 г.
      Setl Group
      20.12.2019 15:25

      ЖК премиум-класса «Петровский Квартал на воде» введен в эксплуатацию

      Setl Group завершил возведение элитного жилого комплекса «Петровский Квартал на воде» в Петроградском районе.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      20.12.2019 14:08

      Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии «Финансовая Элита России 2019»

      Банк «Санкт-Петербург» получил национальную премию «Финансовая Элита России 2019» в категории «Банки» в номинации «Мобильное приложение для бизнеса».
      ГК «КВС»
      20.12.2019 12:46

      Новогодняя рассрочка на квартиры от ГК «КВС»

      До конца декабря покупатели квартир в жилых кварталах ГК «КВС» «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино» могут воспользоваться специальной программой рассрочки от застройщика «Год без процентов». Стоимость квартиры в рассрочку приравнивается к стоимости при единовременной оплате.
      Glorax Development
      20.12.2019 12:38

      Последние квартиры с окном в ванной комнате в Golden City

      В VII квартале Golden City, который возводит Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова, осталось 6 квартир с окном в ванной комнате. Все лоты расположены на верхних этажах в секциях-башнях. Стоимость недвижимости площадью 54 кв. м начинается от 7,1 млн рублей.
      unsplash.com
      20.12.2019 12:14

      Ставка ниже, требования выше: в ГК «ПСК» рассказали о перспективах ипотеки

      В декабре Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку до 6.25 п.п., создав тем самым предпосылки для очередного снижения ставок и по ипотеке. Однако вместе с тем регулятор заявил о намерении ужесточить требования к выдаче ипотечных кредитов. Эксперты ГК «ПСК» объясняют, как это повлияет на возможности покупателей.
      «Аквилон Инвест»
      20.12.2019 11:52

      «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь ЖК «4YOU»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «4YOU» в Московском районе Санкт-Петербурга.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      20.12.2019 11:35

      Шестая очередь «Нового Оккервиля» получила почтовый адрес

      Шестой очереди «Нового Оккервиля» присвоен почтовый адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная ул., дом 5.