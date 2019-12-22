После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88. Следы петербуржца нашли у этнических националистов из Киева

Силовики навестили в Петербурге известного в прошлом националиста Боброва. Он общался с теми, кого сегодня следствие считает идеологами нападения на Лубянку.

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

ФСБ уверена – ликвидированный Евгений Манюров входил в столичную ячейку нового учения «ЭНО». Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, оперативники Центра «Э» и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленобласти нанесли визит 40-летнему петербуржцу Дмитрию Боброву, в прошлом известному как Шульц-88.

– Да, так и было. Меня разбудили часа в два ночи 20 декабря и отвезли на беседу, – подтвердил в телефонном разговоре с «Фонтанкой» Дмитрий Бобров. – Я бы отказался, если бы не чрезвычайность того, что произошло. Да и вели они себя вежливо.

По данным нашего издания, формально беседа касалась его интервью, опубликованного еще 31 декабря прошлого года в неизвестном до сегодняшнего дня телеграмм-канале «БРЕЗГ». Фактически же допрос Боброва был связан с нападением на Лубянку 19 декабря. После продолжительного письменного общения Дмитрия Боброва оставили в покое.

– Мне глубоко непонятно, с чем это связано. Я рассказал им, что тогда кто-то ко мне обратился, а я дал интервью, не вникая в подробности. Меня же часто просят что-то прокомментировать, а я не отказываю ни «Фонтанке», ни другим, – рассказал уже нашему журналисту собеседник.





Что касается самого того интервью, то в нем Боброва спрашивают о возможности появления новых лидеров русского национализма, о его отношении к идеям либертарианства, а он отвечает в своей манере, но корректно, учитывая правовую возможность привлечения его за разжигание вражды. Ничего особенного или нового в его выражениях «Фонтанка» не обнаружила.

«Фонтанке» известно, что уже через пару часов, как хаос после нападения сошел на нет, it-специалисты Госбезопасности вскрыли удаленные аккаунты, застреленного их коллегами 39-летнего Евгения Манюрова. Они нашли там прямую связь с непонятной им до этого момента украинской организацией «ЭНО» – «Этническое национальное объединение» и их мессенджером «БРЕЗГ».

Телеграмм-канал «БРЕЗГ», то есть рассвет, был создан 2 ноября 2018 года. На следующий день на нём были опубликованы статьи – «Как уничтожают Национализм» за авторством некого Ревелина, и «Камрад прочти!» смутного коллектива авторов. Там сразу и задается направление: «Мы лидеры нового Национал-Социалистического движения – Этносизма (от греческого слова "Этнос" – племя, нация, народ. – Прим. ред.), которое объединяет нас идеей этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации».

По мнению авторов, именно идеи этносизма идут на смену устаревшему национал-социализму. Этнос они ставят выше нации. В данном контексте это восточнославянское единство русских, украинцев и белорусов. Из сообщений легко сделать вывод, что костяк ЭНО находится в Киеве.

Что касается ФСБ, то на ресурсе рассказывается, как уходить от слежки спецслужб России, КГБ Беларуси и СБУ Украины. Прямых призывов к насилию «Фонтанка» не видит.

На канал ЭНО/«БРЕЗГ» за год подписалось чуть более 3 тысяч пользователей Telegram. Группа «ВКонтакте» дотянула до тысячи. Рассматривают фотографии этносистов в Instagram за 3 тысячи человек. Сегодня у их есть ячейки в Москве, Иркутске, Ростове, а для Петербурга ищется координатор.

По данным «Фонтанки», в центральном аппарате ФСБ установили, что убитый Евгений Манюров входил как раз в московскую группу.





Подробнее о сообществе «ЭНО» вы можете прочитать на 47news.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»