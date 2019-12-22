Ночью в небе над Петербургом будут падать звёзды. Обещают до десяти желаний в час

Перед началом рабочей недели не забудьте поднять голову и посмотреть в небо: на самую длинную ночь года приходится пик метеорного потока Урсиды. Это последний яркий звездопад уходящего года.

Чтобы загадать желание, в ночь на 23 декабря нужно смотреть на Малую Медведицу. Именно там, недалеко от Северного полюса мира, расположена область вылета метеоров. Урсиды могут давать вспышки до 120 метеоров в час, но такая активность – скорее исключение. Ожидается, что падать они будут с частотой до десяти в час.

Этот «звёздный дождь» виден только из Северного полушария, но не без условий. Для успешного наблюдения крайне желательны безоблачная погода и отсутствие лунной подсветки. С последним, как уточняют в Московском планетарии, проблем не будет: Луна близка к фазе новолуния и не появится над восточным горизонтом раньше четырёх утра.

Под самый Новый год ожидается ещё один метеорный поток, но он менее ярок. Пока же можно посмотреть, как на прошлой неделе падали Геминиды.



