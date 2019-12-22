NASA: Starliner сел «прямо в яблочко». Американцы впервые посадили на землю свою капсулу для пилотируемых полетов

Неудачное на первый взгляд испытание компанией Boeing капсулы для астронавтов завершилось тем не менее очередной победой американской космонавтики. Не сумев достичь верной орбиты, чтобы пристыковаться к МКС, частично многоразовый транспортный космический корабль CST-100 Starliner вернулся на землю и успешно приземлился в Пустыне белых песков в Нью-Мексико.

Этот случай успешной посадки на Землю стал первым для американской космической отрасли: ранее все капсулы производства США, включая Crew Dragon SpaceX, попадали в океан, а Space Shuttle, использовавшийся ранее, приземлялся по другой технологии — скользя как самолет. «Земные» посадки удавались только россиянам и китайцам.

«Мы попали в яблочко», – цитирует 22 декабря Reuters слова представителя компании Boeing об успешном завершении операции.

Посадка производилась на трех парашютах, развернутых в полутора километрах от поверхности Земли.





Полет проходил в тестовом режиме, на борту находился только манекен и груз. Запуск с мыса Канаверал был произведен 20 декабря. Из-за ошибки автоматического таймера аппарат не смог выйти на нужную орбиту и было решено вернуть его на Землю. Причина ошибки представителям Boing до сих пор неясна.