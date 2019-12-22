Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 22 декабря. В ходе поездки президент пообщается с рабочими.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его протяженность — 19 км. В мае 2018 года запустили автомобильное движение. Путин проехал по мосту в колонне строительной техники за рулем «КамАЗа». С октября того же года по мосту начали ездить грузовики.

В ноябре 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым. Первые составы отправятся на полуостров 23 и 24 декабря из Москвы и Санкт-Петербурга.

Большая часть билетов на пассажирский поезд «Таврия» в Севастополь из Петербурга распродана в первый день, когда они стали доступны. Рейс 007А отправится из Петербурга в два часа дня 23 декабря и прибудет в Симферополь в полвосьмого утра 25-го числа. Этот поезд проедет через Крымский мост первым, из Москвы на «Таврии» можно уехать около полуночи 24 декабря.



