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Общество
22.12.2019 16:25
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Польша назвала слова Путина о начале Второй мировой «ложными». Российский МИД ответил

МИД Польши опубликовал заявление, в котором напомнил историю своей страны. Объемному повествованию предшествует разъяснение причин появления документа. Это – ответ президенту РФ Владимиру Путину. 

«Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий, – говорится в публикации. – Они ссылаются на пропагандистское послание времен сталинского тоталитаризма, которое осудил даже советский лидер Никита Хрущев».

В заявлении говорится, что Польша после восстановления независимости в 1918 году «последовательно проводила политику баланса по отношению как к Германии, так и к Советскому Союзу», результатом чего стало подписание пакта о ненападении с Советским Союзом 25 июля 1932 года и его продление 5 мая 1934 года на десять лет — по советской инициативе. Аналогичная декларация была подписана в январе 1934 года с Германией.

«Несмотря на мирную политику, проводимую Польшей, Советский Союз предпринял действия, непосредственно направленные на развязывание войны, и в то же время совершил массовые преступления, – сказано в документе, распространяемом Польшей. – Приказом 00485 от августа 1937 года, изданным тогдашним народным комиссаром внутренних дел Николаем Ежовым, было убито 111 000 человек. Поляки, граждане СССР и десятки тысяч были депортированы или арестованы (в рамках так называемой польской операции НКВД).


Деятельность СССР осуществлялась по согласованию с нацистской Германией».

Также в документе говорится, что Гитлер деанонсировал соглашение с Польшей 28 апреля 1939 года, прежде чем начать военную агрессию 1 сентября. В то время как напавшие на нее 17 сентября советские войска нарушили положение Пакта о ненападении.

«В то время польская армия сражалась с немецкой армией, а польское правительство находилось на территории Польши», – подчеркивают авторы публикации.

Комментируя этот документ, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Варшава много лет подрывает двусторонние отношения с Москвой.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», – цитируют ее РИА «Новости». 

Напомним, в ходе большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Путина заявил, что советские войска вошли в Польшу, когда правительство страны утратило уже над ней контроль и «находилось в районе польско-румынской границы», а заключенный с гитлеровской Германией пакт о ненападении Советский Союз подписал последним из всех стран и у руководства страны не было выбора.

Минувшим летом Польша не пригласила Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, назвав это неуместным, поскольку Россия ведет вооруженную агрессию в отношении стран-соседей. А в сентябре в резолюции Европарламента, принятой к этой дате, было сказано, что вина за развязывание Второй мировой войны лежит равно и на СССР, а нынешнее российское руководство пытается оправдать действия советского режима в рамках информационной войны.


К юбилею Победы Владимир Путин пообещал опубликовать статью о Второй мировой войне и действиях иностранных лидеров в этих условиях — в ней будут использованы архивные документы.

20 декабря на встрече с лидерами стран СНГ в Петербурге российский президент уже цитировал архивные документы времен до начала Второй мировой, а действия Европарламента оценил как попытку возложить на СССР вину за конфликт. Ранее 11 декабря Владимир Путин называл сказанное в резолюции Европарламента «беспардонной ложью».

 

 

 

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