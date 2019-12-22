«Дудин» в городе. Смотрите, как в Петербурге разгружали «урановые хвосты»

Скриншот видео

Очередную партию обедненного гексафторида урана разгрузили с корабля «Михаил Дудин» в морском порту Петербурга 22 декабря. За процессом наблюдали депутаты и общественники.

О том, что «Михаил Дудин» с опасным грузом прибыл в очередной раз в Петербург, «Фонтанка» рассказала 20 декабря. Это уже десятый рейс. Владелец водного транспорта в разговоре с корреспондентом был эмоционален и сообщил, что опасения читателей «Фонтанки» ему «до одного места». При этом посмотреть на разгрузку в воскресенье пригласили членов Общественного совета Госкорпорации «Росатом», депутатов ЗакСа и представителей городского правительства. Как рассказала журналистам председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Мария Щербакова, радиационный фон у контейнеров в 8 раз меньше, чем у «Медного всадника».

Глава комиссии общественного совета «Росатома» и гендиректор экологической организации «Беллона» Александр Никитин, в свою очередь, согласился с тем, что меры безопасности соблюдаются и опасности для города при транспортировке он не видит.





«С другой стороны, если мы сможем решить вопрос логистики и договориться с Усть-Лугой или с кем-то еще о том, чтобы перенести туда, то мы последний вопрос снимем, – сообщил эксперт. – Но там сейчас порт занят другими вопросами – лицензия и т. д.».

Это перекликается с заявлением главы «Росатома» Алексея Лихачёва, который ранее согласился создать рабочую группу по контролю за переработкой «урановых хвостов».

«Важный вопрос по петербургской логистике – изыскать техническую возможность перевалки ОГФУ в другом порту», – заявлял глава госкорпорации.

По данным экологов, каждый рейс «Михаила Дудина» – 600 тонн обедненного гексафторида урана (так называемые «урановые хвосты»). Транспортировка этого вещества в Россию вызвала протесты со стороны десятков общественных организаций. В частности, активисты «Гринпис» ранее поставили на Невском проспекте бочки со знаком радиоактивности и новогодним поздравлением горожанам.

Официально урановые хвосты проходят как сырье на переработку, но экологи опасаются, что большая часть материалов просто захоранивается в России. «Фонтанка» ранее сообщала о накопленных запасах, условиях хранения и сроках, необходимых на переработку. «Росатом» не раскрывает условия контракта с немецкими атомщиками. По данным депутатов бундестага, речь идёт о 12 000 тонн «урановых хвостов».