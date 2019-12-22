Секретная команда Apple работает над интернетом, работающим напрямую через спутник без провайдеров

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники рассказало о секретном проекте компании Apple, над которым работает всего десяток инженеров из аэрокосмической и спутниковой отраслей. Их цель — через пять лет представить технологию, позволяющую передавать информацию на устройства пользователей посредством спутника с минимальным использованием посредников — провайдеров, или вовсе без них. Пока неизвестно, будет ли Apple использовать данные с уже существующих спутников или займется развитием собственной сети.

Пока что работа находится на начальной стадии, и в случае неуспеха, проект может быть закрыт. В то же время гендиректор гиганта высоких технологий Тим Кук включил направление в разряд приоритетных для компании.

Развитие спутникового интернета — один из грандиозных планов Илона Маска, глава SpaceX ранее говорил о запуске своей сети Starlink уже в 2020 году. Для полноценного функционирования проекта Маск хочет запустить 12 тысяч спутников – но начать работать интернет может уже и всего при 1 тысяче. Критики проекта говорят о том, что спутники в таких количествах нарушают работу телескопов.



