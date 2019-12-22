Автобус, перегородивший Невский после ДТП, окрасил проспект в бордовый на карте пробок

Движение на участке Невского проспекта затруднено днем 22 декабря из-за ДТП. Как сообщают в соцсетях очевидцы, у остановки общественного транспорта «Площадь Восстания» (в сторону Московского вокзала) произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем. Двойной автобус переговорил четыре полосы.

«"Солярис" не увидел здоровенного автобуса», – так объясняют случившееся очевидцы.

На карте пробок Невский – даже не красный, бордовый – на участке от Думской до Пушкинской улицы.





Пока готовилась к публикации эта заметка, в «Пассажиравтотрансе» сообщили, что произошло касательное столкновение автобуса и такси. В данный момент автобус остается на остановке, но проезду уже не мешает, заверяют на предприятии. Движение уже открыто.