Макрон отказался от президентской пенсии на фоне забастовок во Франции

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что отказался от пенсии, положенной ему в старости как бывшему главе государства.

Об этом 22 декабря сообщило издание Le Parisien со ссылкой на анонимный источник в правительстве. Макрон не будет претендовать на выплаты, которые в настоящее время составляют 6220 евро в месяц (более 440 тысяч в пересчете на рубли).

«Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», — отметил источник.

Он объяснил решение Макрона как реакцию на происходящее в стране: почти месяц Франция бастует против пенсионной реформы, которая лишает некоторые категории граждан (например, работников сферы транспорта) привилегий и специальных режимов выхода на заслуженный отдых.



