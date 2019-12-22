Би-би-си назвала новогодние елки из Грузии самыми любимыми в Европе. Но самим грузинам они не по карману

Пихта Нордмана, она же кавказская пихта, является самым популярным новогодним деревом в Европе — по сведениям Би-би-си, она занимает 60% рынка елок.

Ее любят за классическую пирамидальную форму, приятный аромат и мягкие иголки, – уточняется в посвященном этому дереву исследовании.

Европейские питомники завозят семена этих деревьев из горного региона Рача на севере страны. Цена такого двухметрового дерева в Великобритании составляет от 55 до 70 фунтов (4500 – 5700 рублей).

В то же время, отмечает Би-би-си, на родине этого дерева, где оно является растением-эндемиком, цены на рождественские деревья вчетверо выше, и немногие могут их себе позволить: для многих грузин это месячная зарплата.





Ситуация связана с тем, что несколько лет назад леса стали подвергаться бесконтрольной незаконной вырубке. Чтобы остановить ситуацию, пришлось увеличить число патрулей, контролирующих вырубку деревьев. Сегодня штраф за незаконную вырубку составляет 415 долларов США (примерно 26 тысяч рублей), при средней зарплате в стране в 2018 году в 23 тысячи рублей.

Цены на деревья велики и потому, что пихты Нордмана медленно растут. Чтобы достичь двухметровой высоты, им нужно 10 лет, и многие грузинские питомники только недавно начали их высаживать. В итоге менее обеспеченные грузины вынуждены покупать либо заграничные аналоги, выращенные из их же семян где-либо в Дании или Польше, либо что-то попроще.