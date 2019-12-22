Горка в Кронштадте, которую тестировала дочь Шойгу, закрылась в первый день работы. Но больше пауз обещают не брать

После торжественного открытия тюбинговой горки в Кронштадте не все смогли последовать примеру дочери министра обороны РФ Ксении Шойгу и сесть на ватрушки. Желающих подвёл подъёмник.

Своим разочарованием с «Фонтанкой» 22 декабря поделились читатели, которые после новостей о запуске 80-метровой всепогодной горки решили провести воскресенье в Кронштадте. Приобщиться к зимним забавам до того, как выпадет снег, у них не вышло.

«Приехали в Кронштадт ради горки, а она не работает. Все как всегда, ленточку перерезали и закрыли», – сетуют петербуржцы.





Глава Кронштадтского района Олег Довганюк вопросу о неработающей горке удивился. Накануне он, как и Ксения Шойгу, в числе первых опробовал новое развлечение и дал наказ, чтобы всё работало.

«Подъёмник немного барахлил, и как раз сделали перерыв с 13:00 до 14:00. Сейчас всё восстановлено, проверили – катаются», – рассказал он.

Тюбинговую горку запустили в субботу, работать она должна до 1 марта. Желающих ждут ежедневно с 11 утра до 9 вечера, но без своих ватрушек – с ними проход запрещён. В администрации обещают, что перерывов в разгар дня не будет.