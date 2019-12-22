С дома Бака после капремонта полетела штукатурка. Прохожие лишь чудом уцелели

Об обрушении фасада знаменитого доходного дома Бака на Кирочной улице, 24, сообщили утром 22 декабря в социальных сетях жители.

«Не простоял и года. Обрушение фасада. Снова. Теперь – на головы прохожих на улице. Вопрос один – кто за это ответит?» – написал один из жильцов. Впрочем, его поправила соседка: по счастью, штукатурка никого не задела, но обрушение произошло в людном месте – над входом в продуктовый магазин. Отвалившиеся куски большие и реально могли причинить тяжелые травмы.





В обсуждении жильцы возложили вину на подрядчика, который проводил капитальный ремонт исторического дома.

В фонде капитального ремонта пообещали, что отслоившийся лицевой фасад дома Бака обследуют до конца сегодняшнего дня.

«Представители отдела строительного контроля фонда выявят причины отслоения и определят комплекс мер и период восстановления участка, – заверили там. – Согласно договорам, заключенным между подрядными организациями и фондом, гарантийный ремонт осуществляется в течение 60 месяцев с момента передачи объекта в эксплуатацию».

В фонде напомнили, что капитальный ремонт дома провели в 2018 году, подрядчик – организация «Мир», включенная в реестр квалифицированных подрядных организаций жилищного комитета и имеющая лицензию Министерства культуры для выполнения работ на объектах культурного наследия. При этом, чтобы устранить дефекты, нужна положительная температура воздуха, не ниже +8 С.

Напомним, это уже не первые претензии жильцов дома Бака к ремонтникам. Летом текущего года петербуржцы жаловались на небрежное, по их мнению, отношение к козырькам и лепнине.