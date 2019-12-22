Член в плену у театра. Перед Новосибирской оперой появился каток неприличной формы

Ироничные новосибирцы удивлены, как похорошел их город к Новому году. Перед зданием местного театра оперы и балета установили ледовый каток, который при съемке с высоты приобретает очертания, не совместимые с высоким искусством.

Первым красивые снимки успел сделать фотограф Слава Степанов, на чью съемку обратил внимание «Новосибирск онлайн».

Как похорошел Новосибирск при Локте pic.twitter.com/E4x6kEkaB5 — принцесса копуста (@Mumi_Troll) 21 декабря 2019 г.

Местные СМИ замечают, что каток рискует стать мемом — и не только в среде театралов. В народе достопримечательность уже вызвала ассоциации с акцией группы «Война», проведенной в Петербурге на Литейном мосту летом 2010 года и получившей премию всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновация». Впрочем, против этой ассоциации уже возразил известный новосибирский активист Артем Лоскутов. «Почему в плену?» – возмутился он, добавив, что данный сибирский фаллос вполне свободен.





Фото дня: Ледовый городок и каток перед оперным театром в Новосибирске



Sintona/Twitter pic.twitter.com/ZbEqjmCP64 — Лентач (@oldLentach) 21 декабря 2019 г.

«Фраза "иди на каток" заиграла новыми красками», – цитируют горожан местные СМИ.