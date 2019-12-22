У гаражей на Краснопутиловской изнасиловали прохожую

Изнасилование прохожей расследуют правоохранительные органы Московского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», около шести утра 21 декабря на телефон «112» позвонила 39-летняя местная жительница с сообщением о том, что стала жертвой сексуального насилия. По словам женщины, ее настигли в 5 часов у дома, где она живет, – на Краснопутиловской улице, 129. Точнее, возле гаражей у этого дома.

Пострадавшая описала своих обидчиков как 18-летних молодых людей с азиатским типом лица. У одного на голове якобы была розовая шапка с помпоном. Правоохранительным органам удалось взять с места происшествия отпечатки пальцев. Они оказались принадлежащими отнюдь не азиату, а 23-летнему соседу пострадавшей. Тем не менее по факту изнасилования возбуждено уголовное дело, задержанных по нему пока нет.



