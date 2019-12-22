Поиски бомбы у прокуратуры вывели на охотников за парфюмерными сокровищами. Центр «Э» нашёл женщину и клад

К рекламной акции косметической компании премиум-класса вынужденно приобщилась полиция Петербурга. Поиски лжеминёров, подкладывающих подозрительное в дни саммита СНГ, сделали из оперативников участников квеста.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, найденная под боком у прокуратуры коробка оказалась не единственной. После проверки на Исаакиевской площади взрывотехники выдвинулись на Сенатскую. К ограде у Медного всадника было прикреплено похожее – упаковка с логотипом Estee Lauder с фирменным флаконом внутри (невзрывоопасным).

Как выяснилось, таких коробок в центре было размещено десять. Собирать и проверять всё полицейским всё же не пришлось – как минимум на двух адресах их опередили охотницы за сокровищами. Ещё одну оперативники центра «Э» застигли на месте – она тянулась к коробке.

Жительница Приморского района вниманием была обескуражена. Она участвовала в квесте, который дважды в год проводит Estee Lauder. Сотрудники компании делают «закладки» со своей продукцией, подсказки оставляют в своих соцсетях. В этот раз в качестве приза была фирменная сыворотка. Местом притяжения стал центр города, что в день саммита стран СНГ сыграло злую шутку.





Несмотря на противоположные эмоции, сотрудники полиции постарались отнестись к акции с пониманием. По словам петербурженки, ее поздравили с находкой, приз отдали, хоть мужчины в форме и заметили его первыми.