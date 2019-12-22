I’ll be back. В Поволжье повесили 140-метровый плакат Сталина в образе Терминатора

«Самый большой плакат в честь 140-летия Сталина», по сведениям лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, появился в городе Балахна в Нижегородской области.

«Иосиф Виссарионович еще вернется — вернется в виде нового социалистического правительства», – сказал сам деятель на камеру, стоя на фоне плаката высотой в пять этажей.

На плакате Сталин изображен в образе Терминатора — в темных очках и с надписью I’ll be back – на фоне Кремля.





Комментаторы в социальных сетях по-разному отреагировали на сообщение об очередном эпизоде прославления генсека, время правления которого характеризовалось массовыми репрессиями. Многие не скрывали своей поддержки его действий, другие проклинали, а третьи напоминали, что к ностальгирующим по Сталину в случае исполнения их мечты тоже придут с просьбой «с вещами на выход». Некоторым же просто не понравился сам плакат.

Город Балахна расположен на берегу Волги, в 34 километрах от Нижнего Новгорода, его население — около 50 тысяч человек.

21 декабря памятник Сталину появился и в Петербурге – в городском отделении КПРФ. Кроме того, спроецированные на стены портреты вождя появились в Москве — действия организаторов акции в столичной мэрии назвали незаконными. А 20 декабря бюст Сталина открыли в центре Волгограда. Все это приурочено к 140-летию со дня рождения вождя.

Напомним, ранее в кафе Русского музея обнаружили шоколадки со Сталиным — после многочисленных публикаций в СМИ они были убраны из ассортимента. В музее заявили, что администрация общепита не согласовала с ними продукцию.