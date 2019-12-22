Водитель грузовика, устроивший страшное ДТП на «Скандинавии», задержан на двое суток

В Петербурге задержан водитель грузовика, смявший накануне на «Скандинавии», по окончательным данным, шесть легковых автомобилей. За смерть двух человек с Владимира Васильева спросят в рамках уголовного разбирательства.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель автомобиля «ДАФ XF» задержан на основании статьи 91 УПК РФ», – сообщили «Фонтанке» 22 декабря в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Причина, по которой Васильев врезался в легковушки, до сих пор официально не установлена. Сам уроженец Псковской области, работающий в «Трансстройнеруд», говорил вчера журналистам, что его «выключило», закружилась голова. Мужчина был на работе, ехал на карьер «Борвинка» на служебном транспорте.

Напомним, тяжелое ДТП на подъезде к Финляндии произошло 21 декабря в половине шестого утра. «ДАФ XF» смял «Форд Мондео», «Мерседес Вито», «Хундай Туссан», «Лада Веста», «Ниссан Икс Трэйл», «Рено Сандеро», которые стояли на красный сигнал светофора. От удара пять машин загорелись. Погибли 50-летний водитель «Ниссана» и 32-летний мужчина за рулем «Рено Сандеро». Также в ЦРБ Выборга в состоянии средней тяжести была доставлена 48-летняя пассажирка «Ниссана». Трассу до обеда перекрывали.



