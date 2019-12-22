В «Токио Сити» посетитель использовал пистолет не по назначению. Но без стрельбы не обошлось

Посещение ресторана в Красносельском районе Петербурга закончилось госпитализацией для жителя Ленобласти. Японская кухня пришлась по вкусу – здоровье подорвал посетитель с пистолетом.

По информации «Фонтанки», полицию на улицу Доблести, 9, вызвали в половине второго ночи 21 декабря после того, как аппетит отдыхающим в «Токио Сити» подпортили стрельбой. Застать на месте виновника переполоха приехавший наряд не смог, подробности подсказали камеры.

Общение не задалось у двух мужчин, разговор перешёл в телесную плоскость. Решающим аргументом стал пистолет. Его владелец доказывал собственную правоту, прикладывая оппонента рукояткой. Оружие выстрелило, пуля по касательной зацепила голову противника – 35-летнего жителя Гатчинского района.

Его доставили в больницу, оказали помощь и отпустили долечиваться домой. Его обидчик успел исчезнуть из ресторана. Полиция ищет его по уголовному делу о хулиганстве.



