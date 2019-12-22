На Урале детсадовцам вручили просроченные новогодние подарки. Конфеты с плесенью отнесут в прокуратуру

В детском саду Челябинска малышам подарили просроченные новогодние подарки. Родителей сначала смутила странная дата на упаковке, а потом и неестественный цвет конфет.

Как сообщает 22 декабря портал URA.ру, тревогу забили в родительском чате детсада в Ленинском районе города.

«Нам достался подарок с двумя наклейками по срокам годности. Одна наклеена на другую, на нижней срок годности истек еще 26 июня! Как так? Я ребенку не рискнула дать такие конфеты», — написала местная жительница.

Она сфотографировала упаковку с двумя этикетками и соответственно – датами. На других снимках видно, что сами сладости покрыты плесенью. Как выяснилось, коробки с просрочкой подарили всей группе. После скандала некачественные подарки заменили – тоже на просроченные. Некоторые дети успел их съесть.





Родители обратились к руководству дошкольного учреждения. Там сослались на недобросовестного поставщика, решившего сэкономить на детях. Конфеты ждет экспертиза, а поставщика – разбирательство в прокуратуре.