«Вот так танцор!» Нападающий «Зенита» устроил эротические танцы на дне рождения дочери

Горячий аргентинский футболист Себастьян Дриусси, с 2017 года играющий за «Зенит» в позиции нападающего, показал, как нужно проводить семейные праздники. День рождения своей дочери Франчески он отметил большой вечеринкой, краткое содержание которой можно увидеть в видео, выложенном 22 декабря на странице петербургского футбольного клуба.

«Вот так танцор и певец!» – восхищается автор поста футболистом.

На записи можно увидеть роскошный многоярусный торт в честь именинницы, украшенный фейерверком, ее саму и красавицу-маму — семейство вместе задувает свечи, после чего на танцполе начинаются эротические танцы, а футболист поет, снимая себя на камеру.





??Un breve resumen del cumple de Francesca Driussi???



?Qu? bailador y cantante eres vos @SebadriussiOk! ?????? pic.twitter.com/X5MXB0b6hd — FC Zenit Espa?ol? (@es_fczenit) 22 декабря 2019 г.

23-летний Себастьян Дриусси родом из Буэнос-Айреса, он подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт в 2017 году, однако, некоторые футбольные аналитики предполагают, что он может покинуть клуб раньше, чтобы иметь больше возможности для развития.

Ранее «Фонтанка» рассказала, как проводят отпуск футболисты и тренеры «Зенита».