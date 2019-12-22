Тимур и его команда ограбили жителя Шушар. И скрылись на «Делимобиле»

Полиция Петербурга ищет «Делимобиль» с налетчиками внутри. Квартет на каршеринге избил и обобрал жителя Шушар.

По информации «Фонтанки», 21-летний Владислав пришел в полицию Пушкинского района с заявлением около одиннадцати вечера 21 декабря. Он сообщил, что к нему в квартиру на Вишерской улице ворвались четверо. Из них хозяин знал только Тимура, которому он должен 100 тысяч рублей. Группу поддержки Тимуру составили трое неизвестных потерпевшему южан.

Ввалившись в чужую квартиру, молодые люди без лишних слов приступили к действиям – ударили жителя Шушар по голове, отняли 98 тысяч рублей и десятый «Айфон». После чего ретировались – на «Делимобиле».

Безработный Владислав, хоть и был должником, такой способ возвращения денег посчитал неприемлемым и заявил в правоохранительные органы.





В ГУ МВД РФ по городу и области факт конфликта подтвердили, добавив, что разыскивают Тимура и его команду.