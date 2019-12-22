«Горит Уфа!» Полыхают 2 тысячи квадратных метров «Опытного завода "Нефтехим"»

135 человек и 45 единиц техники, а также пожарный поезд пришлось задействовать для тушения крупного возгорания на «Опытном заводе "Нефтехим"» в Уфе. Огонь был локализован на площади в 2000 квадратных метров утром 22 декабря. Горят легковоспламеняющиеся жидкости, растекаясь из 250-литровых бочек.

В настоящее время на месте работает передвижная лаборатория по замеру предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Жители города активно делятся впечатляющими кадрами с места происшествия, в том числе из окон своих домов.





«Горит Уфа! – комментируют пассажиры проезжающего мимо автотранспорта, снимая происходящее на камеру. – Жарко прям аж здесь! Красиво горит, надо быстрее успеть проскочить!»

«Полыхает ого-го как! Ужасно! Огромнейшая территория! – делится впечатлениями автор другого видео. – Такого никогда не видел».

«Последний завод сгорает, похоже, нет вложений на реконструкцию производственных помещений, вот и результат плачевный», – комментируют новости горожане.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, информация о горении в трехэтажном кирпичном производственном здании АО «Опытный завод "Нефтехим"» на Инициативной улице поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 06.55 по местному времени. Пожар произошел на территории промзоны, жилых домов поблизости нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Это не первый пожар на химическом производстве в Уфе. В 2016 году на предприятии «Уфанефтехим» произошел взрыв, унесший жизни 6 человек.