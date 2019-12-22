Полусотне колпинских домов вернули тепло

Теплоэнергетики завершили работы в Колпино, где накануне прорыв теплотрассы оставил с холодными батареями полсотни домов.

«В 00:30 аварийно-восстановительные бригады ГУП "ТЭК СПб" закончили ремонт трубопровода в районе дома 12 по улице Губина и запитали всех потребителей по нормальной схеме. Был заменен трубопровод диаметром 500 мм», – сообщили на предприятии.

Ремонт шел 16 часов при нормативе в 20. К утру 22 декабря 52 дома запитаны по нормальной схеме.

Напомним, колпинская труба дала течь вчера около четырех утра. Авария сопровождалась незначительным выходом теплоносителя на поверхность.



