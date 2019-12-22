Атлантический циклон окутал Петербург туманом

Туман окутал Петербург утром 22 декабря. В частности, плохая видимость на юге города, включая Пулково. Но, по данным онлайн-сервисов, на расписании аэропорта погодные условия не отразились – рейсы прибывают и отправляются вовремя.

Как рассказал в Facebook ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, Северной столицей завладел циклон, центр которого находится над Ботническим заливом. Именно он принес туман, облака и небольшие дожди. Так что в Петербурге сегодня влажно и тепло – до пяти градусов тепла, а в области – до шести. Ветер юго-восточный, 4 – 9 м/с, давление низкое.

Сейчас в городе на Неве 3,4 градуса тепла.



