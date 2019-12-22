Каршеринг впечатался в уборочную технику на Торфяной дороге. Водитель в тяжелом состоянии

Очередное тяжелое ДТП произошло с участием каршерингового автомобиля в Петербурге. Легковая машина заехала под уборочную технику в Приморском районе ночью 22 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, авария произошла около половины третьего ночи на Торфяной дороге, 10. 37-летний водитель «Фольксваген Поло» совершил столкновение с уборочной техникой – КАМАЗом с прицепом. В результате водитель легковушки был увезен в больницу в тяжелом состоянии.

В соцсетях есть фотографии с места происшествия. Судя по фото, пострадала машина «Яндекс. Драйва». У нее смята вся передняя часть – «Фольксваген» буквально впечатался в грузовик.



