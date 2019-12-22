Дочь Шойгу показала всепогодную 80-метровую горку в Кронштадте. И рассказала, как долго она будет бесплатной

В центре Кронштадта открылась первая тюбинговая горка, покрытие которой позволяет приобщиться к зимним развлечениям даже в бесснежный декабрь. Первой на ватрушку села дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.

Впечатлениями она поделилась в своём Instagram 21 декабря, в день торжественного открытия. Как член рабочей группы по развитию города Шойгу протестирова конструкцию ещё до официального запуска и осталась довольна: «Крутая горка! Всё отлично!».

Тюбиговую горку установили на Якорной площади. Все этапы возведения показаны в формате тайм-лапс. Опробовать её можно с 11 утра до 9 вечера без оглядки на погоду. Работать она будет до марта, плату за катание брать не будут. Ватрушки также предоставят бесплатно, но их число ограничено.



