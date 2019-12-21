Зюганов не исключил досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил возможность досрочных президентских выборов в РФ. Такую мысль он высказал на конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», состоявшейся 21 декабря.

Глава российских коммунистов пообещал предстоящей зимой «мощный [партийный] форум», который поможет левым определиться с программой и «правительством национальных интересов и народного доверия». После этого дорога одна – «идти на выборы».

«Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — отметил Зюганов, слова которого приводит «Коммерсант».

Выступил и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. По его мнению, «левый поворот является единственным выходом из революционной ситуации, которая складывается в России». Отправленный недавно в отставку губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что «коммунистам не дали доработать в регионе», хотя на пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Путин опроверг связь кадрового решения с партийной принадлежностью чиновника.





Напомним, следующие выборы главы государства в России должны состояться в 2024 году.