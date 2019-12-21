Гарри Поттер озолотил свою создательницу: Роулинг - самая богатая писательница мира

В рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира-2019 Forbes вошли только британские и американские авторы. Да и писателями-то не всех из них назовешь: в тройку лидеров, например, вошла жена бывшего президента США. Но создательница «Гарри Поттера» все равно заработала побольше.

Топ-5 опубликован 21 декабря. Лидерство в списке себе вернула британка Джоан Роулинг, заработавшая в уходящем году $92 млн благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя». Театральная постановка оказалась вполне успешной.

Американец Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн на втором месте. За год было продано пять с половиной миллионов экземпляров его книг. Бестселлером стало издание «Президент пропал», написанное в соавторстве с Биллом Клинтоном.

Близость к президенту помогла и бывшей первой леди Штатов Мишель Обама. Аванс за две книги мемуаров поднял ее до третьей строчки рейтинга. Доход Обама оценили примерно в $36 млн.





Джефф Кинни неплохо заработал на серии детских книг «Дневник слабака». Четвертое место и $20 млн

Автор ужастиков Стивен Кинг на этот раз лишь пятый. Он заработал «всего» $17 млн.