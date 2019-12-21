Кадыров вызвал Александра Емельяненко на бой. Он «полон решимости»

На поединок вызвал бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Салам алейкум! Добрый вечер всем! У нас в спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта», — такое видео политик записал и выложил в своих соцсетях 21 декабря.

Ролик снят в спортзале. Компанию Кадырову составляют глава федерации бокса и президента клуба «Ахмат».

«Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней??? – поинтересовался глава Чечни в подписи к видео. – Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА, или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»??? Про себя скажу просто – я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте... И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения???»





Емельяненко более года – с весны 2017-го по осень 2018 года тренировался в грозненском клубе «Ахмат». Проведя шесть боев, он ни разу не проиграл – была только одна ничья. Боец никогда не скрывал свои хорошие отношения с Кадыровым, часто выкладывая снимки с совместных тренировок.

29 ноября в Москве прошел поединок по правилам бокса между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Первый отправил Кокляева в нокдаун в начале игры, после чего судья остановил бой. Емельяненко и Кокляев договорились о бое после перепалки в соцсетях. Стронгмен хотел доказать, что «качки» способны противостоять профессиональным бойцам на ринге.

Пользователи, впрочем, не уверены, что Кадыров сможет победить Емельяненко. «Рамзан Ахматович, лучше не надо... » – предостерегают его подписчики.





