Забег Дедов Морозов взбодрил незимний Петербург

Официальный старт новогодним праздникам дан в Петербурге 21 декабря. Самые короткие дни в году – не помеха хорошему настроению, особенно если открывается череда мероприятий таким энергичным действом, как забег Дедов Морозов.

Называется все это солидно – Четвертый международный забег Дедов Морозов. Но на самом деле строгости и регламенту места здесь нет. Живописную дистанцию в 2,5 км по самым красивым местам в центре Петербурга можно бежать, можно идти – никто не упрекнет. Главное, быть в приметном красном костюме и в хорошем настроении. Судя по кадрам фотокорреспондента «Фонтанки», и то, и другое было в наличии – а значит, праздник удался.

Сегодня же главный Дедушка страны зажег елку на Дворцовой площади. Первыми ее увидели многочисленные коллеги Мороза.



