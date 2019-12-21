«Эксмо» объяснило, почему книга Алекса Лесли про Настю Рыбку сорвалась с крючка

Издательство «Эксмо» рассказало о причинах отказа от публикации книги Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли) о Насте Рыбке и ее взаимоотношениях с бизнесменом Олегом Дерипаской. Права на текст уже возвращены автору.

Как рассказал РБК 21 декабря гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев, перед публикацией издательство проводит анализ коммерческого потенциала, юридической чистоты и качества текстов.

«В данном случае издательство проанализировало историю продаж предыдущих книг Лесли, различные риски, а также коммерческий потенциал «Go to fish», — цитирует издание Капьева. Оптимального формата найдено не было. Ранее Baza сообщала, что «Эксмо» разорвало контракт с Алексом Лесли 12 декабря.

Сообщалось, что в книге описываются приключения Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) в Таиланде и ее конфликт с миллиардером Олегом Дерипаской. По словам самой Рыбки, она про эту книгу ничего не знает, а сама отлично сотрудничает с «Эксмо», дописывая одновременно две книги.

Ранее у Насти Рыбки вышел первый музыкальный клип на песню «Понты».



